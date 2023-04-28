Не менее 19 обвиняемых по уголовным делам об актах международного терроризма находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Большинство из них могут быть украинцами, задержанными на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину по данной статье Уголовного кодекса никого не судили. Однако после начала войны Федеральная служба безопасности (ФСБ) стала активно использовать её, в основном в отношении украинцев, задержанных на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Отмечается, что статья об акте международного терроризма является последней в Уголовном кодексе России и соседствует со статьями о геноциде и о производстве оружия массового поражения.

Адвокаты обвиняемых рассказали "Вёрстке", что до доставки в Москву их подзащитных пытали и долгое время содержали в изоляции. Журналисты сообщают, что им стали известны подробности одного из подобных уголовных дел. Оно связано с неким неудачным покушением на заместителя главы российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова в ноября прошлого года. Обвиняемым по делу является украинец Юрий Каёв, с которым журналистом удалось пообщаться с помощью адвокатов. Он рассказал о пытках и выбивании показаний, которые устраивали российские военные. Вместе с Каёвым по этому делу проходит ещё восемь человек.

Кирилл Стремоусов погиб в ноябре прошлого года, как утверждается, в результате в ДТП на оккупированной части Херсонской области. До вторжения российской армии Стремоусов был региональным политиком, организатором пророссийских акций и занимал должности в местных отделениях ориентировавшихся на Москву политических движений и партий.