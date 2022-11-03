"Вёрстка": вторая волна мобилизации возможна после Нового года

Уже нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации - несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена. Это утверждает издание "Вёрстка" со ссылкой на источники.

Собеседники издания в различных органах власти и госкомпаниях (их имена не называются) сказали "Вёрстке", что подготовка ко второму этапу уже идёт. Он может начаться сразу после Нового года, когда закончится осенний призыв в армию.

Издание указывает на ряд признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке к продолжению мобилизации. Так, в мэрии Москвы не была распущена специально созданная команда, которые помогали военкоматам разбираться со случаями незаконного призыва. Экспертам заявили, что они могут отдыхать до Нового года, а потом они вернутся к работе, - утверждает источник в правительстве Москвы. Также идёт работа по модернизации баз данных военкоматов, которые подключают к базам данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС "Выборы" и органов ЗАГСа. Подготовка идёт и в госкорпорациях.

Источники "Вёрстки", близкие к администрации президента, утверждают, что новый призыв по мобилизации может начаться скоро, возможно, уже зимой. По их словам, что период до Нового года администрация президента решила использовать для "эмоциональной разгрузки населения", однако в окончание мобилизации "никто не верит".

Представители российских властей, включая министра обороны и президента, в конце октября заявили об "окончании мобилизационных мероприятий". По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменён. Юристы подчёркивают, что устные сообщения о том, что людей больше не будут призывать, не имеют юридической силы, и возобновить "мобилизационные мероприятия" власти могут в любой момент.

По подсчётам ряда СМИ на основе открытых источников, с момента объявления мобилизации погибли уже более 100 мобилизованных, большая часть - на фронте в Украине, но некоторые - не доехав до него, в пунктах подготовки.