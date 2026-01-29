Выписалась не приходя в сознание. Анонс видеопрограммы

Может ли лежачий, тяжело больной человек бесследно исчезнуть прямо из больничной палаты? Оказывается да. В Краснодаре дочь три дня искала свою парализованную мать, которую врачи тайно выписали "с улучшением". Вместо ответов женщина получала от врачей и чиновников противоречивые справки и сообщения.
Где пациентка сейчас и почему в деле разбирается Следственный комитет?
Обсуждаем историю с хирургом, основателем проекта Symptomato.com Александром Ванюковым.
Также в выпуске: Тарифы растут, а лучше не становится. Жители десятков российских городов остались без тепла и света из-за аварий ЖКХ. Комментируют члены ассоциации Европейский Выбор России, бывшие муниципальный депутаты: Елена Филина из Москвы и Александр Коровайный из Ейского района Краснодарского края.
ФСБ и почтовые голуби. Под предлогом защиты граждан и государства операторов обяжут отключать любые виды связи по требованию спецслужбы. Комментирует руководитель Общества защиты интернета Михаил Климарев.