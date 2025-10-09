Рабство для врачей?

Госдума в первом чтении приняла закон о реформе медицинского образования. В планах депутатов обязать выпускников медицинских вузов трехлетнему наставничеству - для прохождения первичной аккредитации, а учебу на бюджете, как в СССР, нужно будет отрабатывать несколько лет по распределению.

Раньше целевой договор был факультативным инструментом. Студент мог его заключить, чтобы получить допподдержку от будущего работодателя и гарантию трудоустройства, а мог спокойно учиться на бюджете. Депутаты предлагают подписывать подобный договор и тем, кто получил высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ.

Штраф за неисполнение и для студента, и для будущего работодателя, согласно законопроекту, будет в три раза превышать стоимость обучения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если выпускники начнут работу с муниципальных и региональных больниц, то это хорошо отразится на системе здравоохранения.

Два главных профсоюза медицинских работников выступили против законопроекта. Общероссийский профсоюз заявил, что обязательная отработка - это принудительный труд. В профсоюзе "Действие" назвали закон дискриминационным.

О реформе, которая возмутила медицинское сообщество, говорим в программе "Лицом к событию" с хирургом и общественным деятелем Андреем Волной.