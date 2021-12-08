Выпускница МГУ, экономист Сауле Омарова, претендовавшая на пост главы управления валютного контроля министерства финансов США, отказалась от этой работы, сообщается на сайте Белого дома. Перед назначением она подверглась жёсткому допросу сенаторов от республиканской и демократической партий. Её сторонники заявили, что она столкнулась с ксенофобией.

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55-летняя Омарова — уроженка Уральска в Казахстане, она училась в Москве. Она была лауреатом самой престижной Ленинской стипендии, ей в Советском Союзе отличали лучших учеников. В 1991 году она эмигрировала, сейчас она профессор Корнеллского университета, входящего в список лучших в мире сразу в нескольких авторитетных рейтингах.

Кандидатуру Омаровой на пост регулятора американской банковской системы должны были согласовать сенаторы. На рассмотрении банковского комитета она подверглась жёсткому перекрёстному допросу. От неё требовали подтвердить выход из комсомольской организации. Сенатор Пэт Туми потребовал от неё предоставить её дипломную работу, озаглавленную "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале". Сенатор Джон Кеннеди заявил, что не знает, как к ней обращаться — "профессор" или "товарищ".

Номинировавший Омарову президент Байден заявлял, что Омарова подверглась личным выпадам, которые "выходили за рамки приличий". "Я предложил должность Сауле из-за ее глубоких познаний в области финансового регулирования и ее давней карьеры в частном и государственном секторах", — сказал он Байден. Сторонники экономиста считают, что критика в её адрес может быть связана с её происхождением и тем, что она женщина.

В то же время экономические издания писали, что озабоченность банковского сектора вызвали её взгляды не отрасль. Она выступала за отмену вкладов в частных американских банках и открытие счетов американцам в Федеральной резервной системе. Газета Wall Street Journal озаглавила материал о ней "Регулятор банков, который ненавидит банки".