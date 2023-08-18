Вышедшее из Одессы 16 августа судно прибыло в порт Стамбула

Контейнеровоз "Йозеф Шульте", вышедший из порта Одессы 16 августа, достиг Босфора и стал в порту Стамбула, следует из данных сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения судов. На его борту более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.

Это первое судно, которое воспользовалось временным коридором, созданным Украиной для эвакуации судов после выхода России из зерновой сделки. Контейнеровоз под флагом Гонконга простоял в порту Одессы полтора года – с 23 февраля 2022 года.

10 августа ВМС Украины объявили о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Одновременно судовладельцев предупредили о потенциальной опасности со стороны российского флота. После выхода Москвы из зерновой сделки Минобороны России признало военными целями все суда, следующие по Чёрному морю в порты Украины.

13 августа сообщалось, что российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь, требуя, чтобы сухогруз "Шюкрю Окан" под флагом Палау, направлявшийся в порт Измаил, прекратил движение. На борт судна высадились российские военные для проверки груза. Киев, комментируя инцидент, назвали действия российской стороны "откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство ". В Турции призвали Россию воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации в Чёрном море.

Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.

С 18 июля российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.

Зерновая инициатива обеспечила поставки свыше 33 миллионов тонн агропродукции на мировой рынок из портов Одессы. США, Евросоюз и ООН призвали Россию восстановить участие в зерновой сделке.