Вышел на свободу правозащитник Грегори Винтер

Из колонии в Кировской области вышел на свободу правозащитник из Череповца Грегори Винтер, осуждённый к трём годам лишения свободы по статье о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщил адвокат Сергей Тихонов.

Как отмечает "Медиазона", находясь в колонии, Винтер спас 22 кошки, к которым плохо относились некоторые заключённые. Из-за зоозащитной деятельности его отправляли в штрафной изолятор. Четырёх кошек правозащитник планирует забрать домой из приюта.

Григори Винтер был главой вологодского отделения движения "За права человека" в Череповце. Помимо прочего, он рассказывал о пытках в колониях. Он также помогал представителям ЛГБТ+ и бездомным животным.

Винтер был арестован ещё в сентябре 2022 года. Поводом для его преследования стал комментарий в сети ВКонтакте о погибших мирных жителях украинской Бучи, а также репосты сообщений об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Российское Минобороны называет фейками утверждения о причастности российских военных к гибели мирных жителей.

Правозащитник был отправлен в СИЗО, затем ему смягчили меру пресечения, однако в январе вынесли приговор в виде реального срока. При этом перед оглашением приговора Винтер обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить ему добровольную эвтаназию в случае, если суд назначит реальный срок лишения свободы. Он опасался, что в колонии у него не будет необходимых лекарств, из-за чего его может ждать "мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей". "Мемориал" признал Винтера политзаключённым.

Накануне, 30 декабря, из колонии, отбыв наказание в виде 12,5 лет лишения свободы, вышел бывший оппозиционный мэр Ярославля Евгений Урлашов, который называл своё уголовное преследование по деле о взятках политически мотивированным.