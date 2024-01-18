Правозащитник Грегори Винтер получил 3 года по статье о фейках

Суд в Череповце приговорил местного правозащитника Грегори Винтера к трём годам колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию. Об этом сообщил корреспондент Север.Реалии.

Винтера осудили за комментарий во "ВКонтакте" о действиях российских военных в Киевской области. Прокурор запрашивал для него более шести лет колонии.

Правозащитник болен диабетом – и на оглашение приговора взял большую сумку с лекарствами, пишет "Сота". Накануне он попросил президента России Владимира Путина разрешить ему добровольную эвтаназию в случае реального срока.

Винтер опасается, что в колонии не смогут обеспечить его необходимыми лекарствами – и его ждёт "мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей". Ранее у него уже возникали сложности с получением инсулина в СИЗО.

Грегори Винтер – бывший вологодский координатор движения "За права человека". Он также помогал представителям ЛГБТ+ и бездомным животным. Во время следствия Винтер пытался пристроить десять кошек, которые у него жили. "Мемориал" считает Винтера политзаключённым.