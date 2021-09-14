Вышла книга "Русское лихолетье" - на основе архивных записей Радио Свобода

Московское издательство АСТ и Русская служба Радио Свобода подготовили и выпустили сборник "Русское лихолетье", составленный из воспоминаний русских эмигрантов, переживших обе революции 1917 года и Гражданскую войну.

Эти воспоминания были в 1960-е годы записаны на магнитофонную плёнку сотрудниками Радио Свобода для серии передач к 50-летию судьбоносных событий в России. Однако лишь малая часть записей пошла в то время в эфир. Полные варианты бесед были полвека назад отправлены в Нью-Йорк, в архив Колумбийского университета, но исчезли оттуда. Журналист "Свободы" Иван Толстой после многолетних поисков обнаружил старые магнитофонные катушки в частном архиве.

Небольшая часть исторических бесед вошла теперь в сборник - это мемуары художника Юрия Анненкова, поэта Георгия Адамовича, актрисы Екатерины Рощиной-Инсаровой, секретаря Учредительного собрания Марка Вишняка, лётчика Бориса Сергиевского, детей Петра Столыпина и Александра Керенского и других. Книга, подготовленная Иваном Толстым, снабжена биографиями мемуаристов, документальными фотографиями и летописью драматических событий.

"Русское лихолетье" - второй архивный том, выпущенный в последние годы Русской службой Радио Свобода. Первой книгой в 2019 году стал сборник радиопередач "Застолье Петра Вайля", напечатанный издательством "Corpus".