Вышибли костыль. Елена Рыковцева - об отлучении от "Евровидения"

Всегда было непонятно, зачем России "Евровидение". Абсолютно необъяснимое противоречие между ненавистью ко всякого рода западной "распущенности" (этот конкурс в России обычно поносят за свободу сексуального самовыражения), и безумным, неистребимым желанием непременно в нём участвовать и победить или урвать призовое место. А в случае провала так же безумно, истерически огорчаться, обижаться, опять поносить всю эту ...опу, причитать "Ну мы же говорили, они нас ненавидят, мы чужие на их ...ейском празднике жизни!" А на следующий год опять подбирать исполнителя для конкурса, заботливо подыскивать для него европейского постановщика, а в идеале и композитора, чтобы повысить процент "проходимости", опять кормить новостями о каждом их подготовительном чихе, потом забивать эфир репортажами с места проведения конкурса: а вот наш исполнитель сошёл с трапа самолёта, а вот вокруг него собираются прохожие этого прекрасного европейского города, вот как раздирают его на части, вот как он дает автографы, как репетирует, какой успех у публики и букмекеров!

Ну и дальше в зависимости от занятого места. Либо (см.выше) "Они нас ненавидят", либо "Ура, мы их порвали!", "Мы - лучшие!", и вообще "Россия вперёд "Спартак" чемпион". Ну Билан чемпион, неважно. То есть это ненавидимое и поносимое "Евровидение" всё равно годилось как упражнение для развития навыков национальной гордости. Вписывалось в коллекцию всякого рода рюшечек и бантиков для колен, с которых перманентно вставала страна при Владимире Путине. Вот встаёт и встаёт. Надо же это вставание обставлять ярким антуражем, чтоб встающие не заскучали. А "Евровидение" - это же ярче не придумаешь. "Хоть она уродина, но она мне нравится", когда ведет себя прилично и даёт России медальку.



Тем не менее, раздвоенное сознание - а по поводу "Евровидения" оно в России определенно двоилось, - это по жизни повод для обращения к доктору. Поэтому когда Европа выкинула РФ из конкурса в наказание за агрессию против Украины, она просто ампутировала ту часть сознания, которая цеплялась за чуждое "Евровидение" как за патриотический костыль. То есть произвела над Россией ту операцию, которую сама страна проделать над собой не могла.

Когда аннексия и оккупация – полумеры не работают

И уж, конечно, россиян эта потеря огорчила не сильно. Они в конце концов один раз без "Евровидения" уже оставались. Украина, будучи хозяйкой одного из конкурсов, отказывала в участии российской исполнительнице за то, что та посещала аннексированный Крым. Ну и какие в РФ были по этому поводу переживания? Да никаких. Разве что отдельные извращенцы, типа медиа-критиков, к которым я и себя причисляю, поностальгировали по традиционному шабашу, который после финала конкурса закатывали федеральные каналы, и которые веселили ужасно. Ну там Жириновский обычно солировал, так теперь без него и шабаш был бы не таким. То есть даже с точки зрения ностальгирующих извращенцев невелика оказалась потеря.



Другое дело российские исполнители. Они, наверное, от потери европейских площадок страдают больше. Но я с огромным трудом представляю участника от России на этом конкурсе. Это же приехал бы лояльный участник. Не такой, который повесит жёлто-голубой значок на грудь в знак солидарности с жертвой агрессии той страны, которую он представляет. И вот как бы он пел и плясал на одной сцене с украинской группой? И кто бы его стал там терпеть? В этом зале, который прямо взрывается, когда на сцену выходят украинцы. Взрывается криками, плакатами, флагами: "Мы с вами!" И украинцы эти криком боли кричат о Мариуполе и "Азовстали". И группы из Исландии и Германии украинские флаги рисуют на своих гитарах. И зрители всей Европы прямо на руках выносят Украину на первое место. А этот бы маячил там же лицом агрессии!.. Лицом жаждущих гибели тех, о которых только что взывали со сцены победители "Евровидения": помогите! Лицом тех, против которых сегодня объединилась вся Европа. Путин же не поехал бы туда с ним, правда. Вот своим лицом певец бы и отдувался.

Со всех точек зрения России нечего было на этом "Евровидении" делать. Что же касается самого "Евровидения" без России, то оно просто встало в ряд всего остального западного, что без России. Небо без России, Netflix без России, хоккей без России, платёжные системы без России и т.д. и т.п.

Та же Европа, она хотя и была против аннексии Крыма, и оккупации Донбасса, и санкции на Россию накладывала, до поры до времени не относилась ко всему этому, как к войне и военным преступлениям, и она ту же россиянку, которую принципиально не пустила Украина, на следующем конкурсе "Евровидения" отлично у себя принимала. То есть не объявляла бойкот из солидарности. Много чему не объявляла бойкот.



Восемь лет понадобилось, чтоб понять, что когда аннексия и оккупация – полумеры не работают. Даже в казалось бы далеком от политики шоу-бизе.

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода



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