Выставку украинского искусства отменили по просьбам украинцев

Лондонская галерея современного искусства Саатчи отменила выставку украинских художников, которая должны была состояться в сентябре. Поводом для отмены выставки послужила критика со стороны украинского культурного сообщества. Организатором выставки выступил российский бизнесмен и меценат Игорь Цуканов, консультантом - бывший российский политтехнолог и галерист Марат Гельман. Украинские деятели культуры требовали отмены выставки, заявляя, что никакое сотрудничество с россиянами, в каком бы качестве они ни выступали, в условиях войны неприемлемо.

Выставка The Ukrainian Way ("Украинский путь") должна была стать крупнейшей в истории экспозицией современного искусства Украины в Великобритании: на ней были бы представлены работы 100 художников. После выставки организаторы были намерены произвести аукцион экспонатов как в физической форме, так и в виде NFT; вырученные средства они собирались перевести организациям, которые поддерживают украинскую культуру.

На прошлой неделе, когда вышел анонс выставки The Ukrainian Way, многие украинские художники, чьи работы должны были быть представлены на выставке, заявили в своих социальных сетях, что их произведения включены в экспозицию без их ведома. По их мнению, такое вольное обращение с произведениями искусства является признаком российского колониализма и попыткой организаторов "обелить свою репутацию", омраченную связями с российской властью сейчас или в прошлом.

Игорь Цуканов - крупный российский бизнесмен и коллекционер. Бывший инвестиционный банкир, глава холдинга "Центринвестгрупп". Его жену, тоже специалиста по финансовым инвестициям, газета The Wall Street Journal в 2009 году называла "неформальным советником Игоря Сечина". Цуканов с семьей живет в Великобритании и давно сотрудничает с галереей Саатчи, выставка The Ukrainian Way должны была стать его седьмым проектом там.

Марат Гельман - бывший российский политтехнолог и галерист. С 2002 по 2004 год был заместителем генерального директора телекомпании "Первый канал". Вместе с политтехнологом Глебом Павловским создал в 1995 году "Фонд эффективной политики", который участвовал во многих политических проектах, в том числе в предвыборных кампаниях Сергея Кириенко и Владимира Путина. Фонд был закрыт в 2011 году, когда Администрация президента разорвала контракт с ним. Гельман живет в Черногории и критически высказывается современной российской политике и войне в Украине. В России признан "иностранным агентом". У себя в фейсбуке Гельман выразил сожаление, что его заслуги перед искусством оказались менее значимы, чем тот факт, что он россиянин.

Галерея Саатчи заявила изданию The Art Newspaper, что не принимала участия в организации выставки, а лишь намерена была предоставить свою площадку. Однако, по заявлению галереи, из-за того, что многие украинские партнеры отказались от сотрудничества, а также из-за резкой реакции украинского культурного сообщества, Саатчи вынуждена выйти из проекта. Галерея планирует показывать современных украинских художников с помощью другого партнера - Украинского института. Институт ранее призывал к бойкоту любых культурных инициатив, связанных с Россией.