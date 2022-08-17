Украина обвинила Deutsche Welle в российской пропаганде

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в фейсбуке призвал власти Германии отреагировать на "нарративы российской пропаганды", публикуемые, по его мнению, медиакорпорацией Deutsche Welle. На это обратила внимание "Медуза". Николенко привел скриншоты с сайта "Немецкой волны", в которых нашел неприемлемые для себя формулировки.

В частности, недовольство чиновника вызвали такие цитаты, как "Признать Украину террористическим государством" (в статье Deutsche Welle речь шла о таком предложении, выдвинутом партией "Справедливая Россия"), "Запрет на въезд россиян не поможет победить Путина" (в комментарии публициста Федора Крашенинникова для Deutsche Welle; материал сопровождался пометкой "Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом"), и "Один промах украинских военных в ответ на удары россиян с территории захваченной РФ Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе" (тоже личное мнение колумниста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петера Штурма, опубликованное с соответствующей пометкой). Николенко выразил пожелание, чтобы немецкое государство прекратило "манипуляции, не хуже чем у российских официальных пропагандистов" в государственном медиа, которое выпускается на деньги налогоплательщиков.