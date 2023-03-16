Выступивший на съезде РСПП работник завода - советник помощника Путина 

Человек, который на встрече Владимира Путина с крупным бизнесом представился "работником "Уралвагонзавода" Игорем", является советником помощника президента России Юрия Ушакова и выпускником института ФСБ, установило издание "Агентство". Его полное имя - Игорь Мешков.

Мешков закрывал встречу и начал своё выступление с того, что трудится на "Уралвагонзаводе" с 2014 года и прошёл на предприятии "все ступени". После этого он предложил "проработать вопрос об отмене ЕГЭ", чтобы снять проблемы с рабочими руками. По данным "Агентства", Мешков действительно работает на "Уралвагонзаводе" в должности "директора по особым поручениям", но совмещает это с должностью в Кремле и, вероятно, сотрудничает с ФСБ. В разное время он получал от Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почётные грамоты.

"Агентство" также отмечает, что перед выступлением Мешкова Путин, давая ему слово, сказал: "Я понимаю, вы сейчас зажгёте, только имейте в виду: мы вместе, мы свои". Позже президент России спросил у модератора встречи, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, почему тот не хотел давать Мешкову слово. Шохин ответил, что "боялся, что это будет запланированное выступление".

В конце встречи "работник" "Уралвагонзавода" попросил Путина дать государственную награду гендиректору Магнитогорского металлургического комбината Павлу Ширяеву, который сидел рядом с Мешковым. На этих словах присутствующие в зале рассмеялись.