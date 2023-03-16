Выступивший на съезде РСПП работник завода - советник помощника Путина 

Человек, который на встрече Владимира Путина с крупным бизнесом представился "работником "Уралвагонзавода" Игорем", является советником помощника президента России Юрия Ушакова и выпускником института ФСБ, установило издание "Агентство". Его полное имя - Игорь Мешков.
Мешков закрывал встречу и начал своё выступление с того, что трудится на "Уралвагонзаводе" с 2014 года и прошёл на предприятии "все ступени". После этого он предложил "проработать вопрос об отмене ЕГЭ", чтобы снять проблемы с рабочими руками. По данным "Агентства", Мешков действительно работает на "Уралвагонзаводе" в должности "директора по особым поручениям", но совмещает это с должностью в Кремле и, вероятно, сотрудничает с ФСБ. В разное время он получал от Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почётные грамоты.
"Агентство" также отмечает, что перед выступлением Мешкова Путин, давая ему слово, сказал: "Я понимаю, вы сейчас зажгёте, только имейте в виду: мы вместе, мы свои". Позже президент России спросил у модератора встречи, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, почему тот не хотел давать Мешкову слово. Шохин ответил, что "боялся, что это будет запланированное выступление".
В конце встречи "работник" "Уралвагонзавода" попросил Путина дать государственную награду гендиректору Магнитогорского металлургического комбината Павлу Ширяеву, который сидел рядом с Мешковым. На этих словах присутствующие в зале рассмеялись.
- В четверг, 16 марта, Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором присутствовали не уехавшие из России представители крупного бизнеса - в частности владельцы "Северстали" Алексей Мордашов, "Норникеля" Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, "Русснефти" Михаил Гуцериев, "Реновы" Виктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска. Все они находятся под санкциями тех или иных стран. Выступая, Путин ни слова не сказал о проблемах бизнеса, вызванных войной и мобилизацией, нефтяным эмбарго, падением доходов бюджета и отсутствием импорта. Президент вновь заявил, что "российская экономика не рухнула" и призвал не хранить деньги за рубежом, а вкладывать их проекты в России.
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