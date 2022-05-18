Выступивший против войны экс-менеджер "Аэрофлота" заочно арестован

Хорошёвский районный суд Москвы в среду, 18 мая, заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца. Об этом сообщил РБК сам Панов, которого ранее объявили в розыск. Его обвиняют в мошенничестве. Панов покинул Россию после начала войны в Украине и публично выступил против войны в зарубежной прессе.



Обвинения связаны с контрактом на разработку маркетинговой стратегии "Аэрофлота", который был заключён в 2019 году и, как считает следствие, был невыгоден авиакомпании. Панов заявил РБК, что считает обвинения в свой адрес политически мотивированными. По его словам, уголовное дело было возбуждено на следующий день после публикации его антивоенной колонки в британской газете Financial Times.

Панов уволился из "Аэрофлота" и уехал из России в начале марта. Его статья была опубликована 12 апреля. В ней Панов, помимо прочего, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов. Конфликт в Украине, по его мнению, разрушителен для экономики и репутации России, а руководители, которые поддерживают вторжение в Украину, будут соучастниками военных преступлений Москвы.

Как сообщалось, в день публикации колонки в офисе "Аэрофлота" прошли обыски в рамках доследственной проверки. Формально уголовное дело против Панова с его высказываниями о войне никак не связано.