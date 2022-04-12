Экс-глава "Аэрофлота" призывает "саботировать военные действия"

Бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Андрей Панов, покинувший Россию, обратился к крупным руководителям и топ-менеджерам российских компаний с призывом "саботировать военные действия" в Украине. В колонке Financial Times он предлагает коллегам откладывать или игнорировать каждую сделку или контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду.

"Я знаю, что некоторые из вас верят тому, что вам говорят Кремль и его СМИ. Но вы умны – и вы ведете бизнес, будучи хорошо информированными. Ищите российские независимые СМИ или международные новости в Интернете, на YouTube или через Telegram. Посмотрите на экономические данные", – пишет Панов.

Конфликт, по его мнению, разрушителен для экономики и репутации России. Руководители, которые поддерживают вторжение в Украину, будут соучастниками военных преступлений Москвы.

В своей колонке Панов также описывает 5 марта – день, когда он улетал из России. По его словам, при пересечении границы его впервые вызвали на собеседование в отдельную комнату. После того как экс-замгендиректора "Аэрофлота" показал билеты и сказал, что улетает всего на три дня, его отпустили.

Сейчас Андрей Панов находится в Израиле. Ранее в интервью Wall Street Journal он заявил, что больше невозможно работать в государственной компании, Россия сильно изменилась за неделю после начала войны.