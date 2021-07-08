Пресс-конференция с участием главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за российского военного самолёта. Инцидент произошёл на военно-воздушной базе НАТО в городе Шяуляй на севере Литвы.

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Во время выступления Науседы, к Санчесу подошёл представитель размещенного на базе испанского контингента, после этого конференция была прервана. Как сообщает испанская газета El Mundo, причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем.

После сигнала тревоги в помещении, где проходила пресс-конференция, появились военные, которые начали готовиться к вылету. Из-за появления российского самолета были подняты в воздух два испанских истребителя.

Испанские военные, размещённые на базе на основе ротации, должны были опознать и сопроводить российскую цель. Взяв слово, Педро подчеркнул важность испанского присутствия в защите безопасности всех членов НАТО. Российское министерство обороны инцидент не комментировало.