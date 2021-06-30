Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на фрегат в Чёрном море

Российские военные имитировали атаки на голландский корабль в Чёрном море. Инцидент произошёл неподалёку от побережья аннексированного Крыма 24 июня. Российские истребители и бомбардировщики, вооружённые ракетами и бомбами, в течение пяти часов пролетали в опасной близости от фрегата "Эвертсон", после этого у него вышло из строя электронное оборудование, сообщило во вторник министерство обороны королевства.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала поведение российских военных "безответственным". По её словам, инцидент можно классифицировать как "агрессивные действия". Гаага намерена обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне. Имитация атаки произошла в нейтральных водах, корабль имел полное право там находиться, заявила министр.
В российском министерстве обороны в свою очередь заявили, что фрегат изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Он, согласно международному праву и подписанным Россией соглашениям, является внутренними водами России и Украины, однако после аннексии Крыма де-факто контролируется Россией. По утверждению ведомства, пролёты проходили на безопасной дистанции.
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