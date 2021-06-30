Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на фрегат в Чёрном море

Российские военные имитировали атаки на голландский корабль в Чёрном море. Инцидент произошёл неподалёку от побережья аннексированного Крыма 24 июня. Российские истребители и бомбардировщики, вооружённые ракетами и бомбами, в течение пяти часов пролетали в опасной близости от фрегата "Эвертсон", после этого у него вышло из строя электронное оборудование, сообщило во вторник министерство обороны королевства.

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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала поведение российских военных "безответственным". По её словам, инцидент можно классифицировать как "агрессивные действия". Гаага намерена обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне. Имитация атаки произошла в нейтральных водах, корабль имел полное право там находиться, заявила министр.

В российском министерстве обороны в свою очередь заявили, что фрегат изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Он, согласно международному праву и подписанным Россией соглашениям, является внутренними водами России и Украины, однако после аннексии Крыма де-факто контролируется Россией. По утверждению ведомства, пролёты проходили на безопасной дистанции.

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