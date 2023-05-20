Выступление Шендеровича в Лондоне отменили без объяснения причин

Университетский колледж Лондона без предупреждения отменил выступление писателя Виктора Шендеровича вечером в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Очевидцы рассказали, что когда они пришли на концерт, то обнаружили двери помещения закрытыми. Организаторы не смогли объяснить причину отмены встречи.

В итоге Шендерович с собравшимися переместились в Риджентс-парк, где выступил перед зрителями.

Виктор Шендерович — член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.

Шендерович в конце апреля был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил писателя в соцсетях в недостаточной поддержке Украины. Шендерович тогда высказал мнение, что после войны дороги России и Украины разойдутся, а пока что у них общая задача — свержение режима Кремля.

Недавно проукраинские активисты попытались сорвать выступление Шендеровича в Вильнюсе. Они напомнили писателю про фразу "наши мальчики" применительно к российским военным, произнесённую в эфире "Эха Москвы". Писатель тогда говорил, что цитировал высказывание другого человека. В перерыве Шендерович вышел к собравшимся, чтобы пообщаться с ними, но активисты облили его кетчупом.

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