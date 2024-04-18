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Вывезенного из Грузии активиста признали невменяемым

Рафаил Шепелев
Рафаил Шепелев

Вывезенный из Грузии российский активист Рафаил Шепелев признан невменяемым. Ему назначили принудительное лечение. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Шепелева обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в оправдании терроризма. Правозащитники утверждают, что медкомиссия пришла к выводу, что у активиста есть некое "хроническое расстройство" и он "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".

По словам адвоката Шепелева, расследование дела его подзащитного продолжается. Законным представителем активиста признан его сын Даниил Шепелев, который заявил, что представленные обвинением доказательства и решение медкомиссии опираются на вырванные из контекста слова.

В октябре 2023 года Рафаил Шепелев пропал в Тбилиси, куда переехал в 2021 году. Позднее правозащитники выяснили, что Как выяснили правозащитники, активиста обманом выманили в Цхинвальский район (территория самопровозглашённой республики Южная Осетия, где размещены российские военные) и там задержали. После этого активиста отправили во Владикавказ под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Пока Шепелев находился в изоляторе временного содержания, ему предъявили обвинения по уголовному делу по террористическим статьям. После ареста его этапировали в СИЗО Нижнего Тагила.

Рафаил Шепелев — уроженец Екатеринбурга, активист движения "Артподготовка". В России его неоднократно задерживали на акциях протеста.

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