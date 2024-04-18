Вывезенного из Грузии активиста признали невменяемым

Вывезенный из Грузии российский активист Рафаил Шепелев признан невменяемым. Ему назначили принудительное лечение. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Шепелева обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в оправдании терроризма. Правозащитники утверждают, что медкомиссия пришла к выводу, что у активиста есть некое "хроническое расстройство" и он "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".

По словам адвоката Шепелева, расследование дела его подзащитного продолжается. Законным представителем активиста признан его сын Даниил Шепелев, который заявил, что представленные обвинением доказательства и решение медкомиссии опираются на вырванные из контекста слова.

В октябре 2023 года Рафаил Шепелев пропал в Тбилиси, куда переехал в 2021 году. Позднее правозащитники выяснили, что Как выяснили правозащитники, активиста обманом выманили в Цхинвальский район (территория самопровозглашённой республики Южная Осетия, где размещены российские военные) и там задержали. После этого активиста отправили во Владикавказ под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Пока Шепелев находился в изоляторе временного содержания, ему предъявили обвинения по уголовному делу по террористическим статьям. После ареста его этапировали в СИЗО Нижнего Тагила.

Рафаил Шепелев — уроженец Екатеринбурга, активист движения "Артподготовка". В России его неоднократно задерживали на акциях протеста.