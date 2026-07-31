"Выживает 1 из 15". Темпы продвижения армии РФ в Украине резко упали

Темпы продвижения российских войск в Украине с начала года резко упали, а масштабы потерь, по всей видимости, сохранились.

Сейчас российская армия на каждом квадратном километре украинской территории может терять 290 человек убитыми и ранеными – в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. В таком виде война для России становится запредельно дорогой, а перспективы захватить хотя бы Донецкую область Украины – все более далекими.

Темпы продвижения

Консервативные оценки украинского проекта DeepState, отслеживающего линию фронта, говорят, что темп, в котором Россия оккупирует территорию Украины, сильно упал. В 2025 году на пике она захватывала, согласно данным DS, 450-550 квадратных километров в месяц, но с декабря 2025 по июль 2026 года скорость постепенно снижалась – от 445 квадратных километров в декабре до 160 в апреле и 27 в июле Данные с 1 по 29 июля..

Для сравнения – аналогичный российский проект "Сливочный каприз", который, наоборот, "отдает" российской армии любые участки фронта, где были замечены российские военнослужащие, хотя в реальности эта территория может не находиться под их контролем Например, Константиновка объявлена Россией полностью захвачена, у DS она преимущественно в серой зоне.. По оценкам "Каприза", темпы продвижения российских войск упали с 550-600 кв.км в месяц в прошлом году до 112 в нынешнем июне.

Такими темпами российской армии будет сложно захватить всю Донецкую область Украины – которая сейчас является ключевой целью России – не только в этом, но и в следующем году.

К концу прошлого года под контролем Украины оставались примерно пять тысяч квадратных километров в северной части Донбасса, включая череду "крепостей" – городов размером больше Покровска: Константиновку, Краматорск и Славянск. Даже по максималистским оценкам "Сливочного каприза" захват такой территории растянется на полтора года.

Потери

Несмотря на очень медленное продвижение, масштабы российских потерь, по оценкам украинских военных, не снизились и остаются примерно на уровне второй половины 2025 года.

В 2026 году официальные оценки российских потерь публикует не только украинский Генштаб, но и Министерство обороны. По данным украинского командования, за пять месяцев, с февраля по июнь 2026 года Минобороны, начиная с февраля, публикует свои оценки в начале месяца, поэтому данных за июль пока нет., Россия потеряла почти 164 тысячи человек, или в среднем 32,8 тысячи ежемесячно. По данным украинского Минобороны, за этот же период Россия верифицированно потеряла убитыми и ранеными 157 тысяч человек или 31,5 тысячи человек в среднем за этот период.

В чем и почему расходятся данные Генштаба и Минобороны Обычно данные военного руководства и министерства отличались максимум на пару тысяч человек ежемесячно, но в июне, по данным Генштаба, ВС РФ потеряли 39,5 тысяч человек, а, по данным министерства обороны, 28 тысяч. Оценка военного ведомства основывается на тысячах кадров объективного контроля, которые сами военнослужащие публикуют в системе "Дельта". В этом, однако, кроется одна из проблем подобных подсчетов: далеко не все потери можно верифировать, тем более сейчас, в сезон густой растительности. Генштаб ВСУ в своих оценках российских потерь учитывает не только убитых или раненых, но и пропавших без вести, а также любые санитарные потери. Украинское командование в своих оценках, вероятно, также главным образом основывается на данных из "Дельты", но закладывает долю неверифицируемых потерь. Данные Генштаба при этом находятся в высокой корреляции с оценками российских потерь, которые на основе дел о наследстве и решений судов дают "Медуза" и "Медиазона". Это означает, что совершенно различные методики оценки российских потерь дают одинаковую динамику, хотя и не подтверждает достоверность данных ВСУ: они могут быть системно завышены или занижены. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) призывает не доверять официальным оценкам потерь, публикуемым сторонами конфликта.

Украинские и западные оценки потерь По данным Генштаба ВСУ, Россия начала полномасштабного вторжения, потеряла 1,4 миллиона человек. Оценки украинского командования включают в себя абсолютно все потери: не только погибших, но и пропавших без вести, раненых, и санитарные потери, то есть речь идет не только о безвозвратных потерях. Похожие оценки потерь, впрочем, дают и западные официальные лица, хотя они могут в какой-то мере основываться на данных украинских военных. В мае 2026 года глава британской разведки Энн Кист-Батлер заявила, что российская армия только убитыми потеряла 500 тысяч военнослужащих. Если на каждого убитого военнослужащего приходятся два или три раненых, то российские потери, по данным британской разведки, можно оценить в полтора-два миллиона человек. Госсекретарь США Марко Рубио полгода назад оценивал российские потери в 7 тысяч солдат в неделю, это приблизительно совпадает с оценками украинских военных.

В 2024 году американский Институт изучения войны (ISW) подсчитал, что с сентября по ноябрь Россия потеряла 125 800 человек, захватив 2356 квадратных километров, то есть "цена" одного квадратного километра украинской земли тогда составила 53 человека.

В 2025 году, по подсчетам Радио Свобода, основанных на данных Генштаба ВСУ и украинского проекта DeepState, ВС РФ теряли 85 человек на каждом квадратном километре.

В 2026 году, как следует из последних оценок, российская армия на каждом квадратном километре украинской территории теряет в среднем уже 290 человек – в 3,5 раза больше, чем в прошлом.

Дроны

Падение темпов российского наступления сейчас принято объяснять выросшим преимуществом украинских дронов.

Средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывающего на поле боя в Украине, – от 20 до 30 минут, заявил со ссылкой на американские разведданные директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, темпы российского наступления замедлились, поскольку Украина добилась значительных успехов в использовании беспилотников и асимметричных методов ведения войны, что уравнивает шансы сторон на поле боя: "Дроны с искусственным интеллектом стали специализированными и недорогими машинами для убийства".

Как отмечает Настоящее Время, медленное продвижение как российской, так и украинской армии сегодня обусловлено спецификой этой войны: дроны сделали резкие рывки невозможными.

По мнению украинского оператора дронов (редакция не называет его имя по соображениям безопасности), темпы российского продвижения снизились из-за падения уровня подготовки российских военнослужащих: "Он хуже, чем год назад. Точнее, его просто нет. Надергали мужиков из гаража, дали автомат и сказали: "Беги!".

Российское командование, по словам украинского военного, прибегает ко всем доступным средствам, чтобы заставить своих бойцов хоть как-то продвигаться: "В Константиновке они просочившимся [солдатам] провизию теперь скидывают в квартале от места, где те сидят, чтобы было хоть какое-то продвижение. Это сюр, но, увы, вот такие реалии".

Это, по словам пилота БПЛА, помогает продвижению российских военных, но потери при такой тактике катастрофические: выживает один солдат из 15.

Российские инфильтрационные группы из двух–шести бойцов, чтобы добраться до позиций, преодолевают пешком 15-20 километров и несут на себе "все, что поможет им выжить", и "такая цель, естественно, максимально легкая для нас", – говорит украинский военный.

Иногда, признает он, российским солдатам все-таки удается просочиться сквозь украинскую "линию дронов": "Недавно, пока мы выносили (уничтожали – РС) российскую технику под одним из населенных пунктов, недосмотрели за мотоциклистами, которые теперь где-то по посадкам отсиживаются".

Полностью остановить российское продвижение, по словам пилота БПЛА, попросту невозможно: "Мы постоянно играем с тактикой, но они тоже, хотя нам технологии помогают, а у них, как обычно, все топорно".

Мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что президент России Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. По словам украинского президента, российские власти хотят привлечь для участия в войне от 300 до 500 тысяч человек.

Кремль отрицает, что планирует провести мобилизацию. В реальности российские власти предпринимают шаги, которые можно оценивать как подготовку к масштабному призыву, отмечает Институт изучения войны.

Аналитики напоминают, что в ноябре 2025 года Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов в зоны боевых действий без объявления мобилизации. 22 июля 2026 года Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, расширяющий круг лиц с судимостью или под следствием, которые могут заключать контракты на военную службу в период мобилизации и военного положения. За день до этого был опубликован проект поправок, согласно которому Росгвардия планирует изменить правила ведения гражданской обороны: теперь в них упоминаются мобилизация и военное положение. В нынешней версии приказа говорится о необходимости заранее готовиться к защите сотрудников Росгвардии, гражданского персонала и членов их семей. Авторы поправок предлагают уточнить, что защита необходима "от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время", отмечает "Медуза".

Мобилизация, по мнению украинского оператора дронов, с которым разговаривало Радио Свобода, может увеличить темпы продвижения российских войск.

"За всеми не уследишь", – объясняет он.