Выжившие срочники с "Москвы" рассказали, что их вновь посылают на войну

Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" срочников утверждают, что их сыновей вновь собираются отправить в зону боевых действий. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на обращение родственников матросов в военную прокуратуру, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека.
В нём говорится, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям. 49 матросов, переживших гибель крейсера "Москва", сейчас находятся на сторожевом корабле "Ладный", который, как предполагается, 30 июня собираются привлечь к участию в "спецоперации". Сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет, нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.
Родители срочников требуют не отправлять их сыновей в зону боевых действий. "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в специальной военной операции на крейсере «Москва», получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - говорится в обращении.
- Крейсер "Москва" затонул 13 апреля. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
- Родственники некоторых членов экипажа "Москвы" до сих пор не знают о судьбе свои близких. Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование.
- В начале июня стало известно, что Минобороны официально признало членов экипажа "Москвы" "участниками специальной военной операции". При этом российские власти пока так официально и не объявили, что сам крейсер принимал участие в войне с Украиной.