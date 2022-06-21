Выжившие срочники с "Москвы" рассказали, что их вновь посылают на войну

Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" срочников утверждают, что их сыновей вновь собираются отправить в зону боевых действий. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на обращение родственников матросов в военную прокуратуру, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека.

В нём говорится, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям. 49 матросов, переживших гибель крейсера "Москва", сейчас находятся на сторожевом корабле "Ладный", который, как предполагается, 30 июня собираются привлечь к участию в "спецоперации". Сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет, нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Родители срочников требуют не отправлять их сыновей в зону боевых действий. "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в специальной военной операции на крейсере «Москва», получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - говорится в обращении.