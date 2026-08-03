Взрыв на Кудринской в Кремле "не услышали"

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 3 августа

01:00 Не менее трех человек погибли в результате взрыва на террасе ресторана в центре Москвы. Это могла быть попытка покушения на жизнь главкома ВКС России

03:53 ВСУ подвергли атакам беспилотников российские регионы и оккупированные территории Украины, при падении БПЛА на пляж в Геленджике погибли 6 человек, нанесен удар по еще одному складу Wildberries

06:32 Российские войска продвигаются к Славянску и Краматорску, несмотря на сопротивление украинской армии

08:33 Отток наличных из российских банков в июле установил новый рекорд

11:36 Оппозиционный политик Борис Надеждин покинул России

13:36 Иран опроверг объявленное Дональдом Трампом возобновление переговоров с США и настаивает, что ведет переговоры только с Оманом

16:42 Страны ЕС требуют от Испании принятия срочных мер в связи с прорывом десятков тысяч мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки

19:58 Как обмеление Дуная из-за жаркой погоды может в будущем сделать судоходство по нему более стабильным