Взрыв на заводе "Казцинк" в Казахстане, два человека погибли

В Казахстане на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки компании "Казцинк" произошёл взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, причины случившегося пока не известны.

Взрыв произошёл в городе Усть-Каменогорск на северо-востоке страны. В МЧС Казахстана заявили, что пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. В компании "Казцинк" впоследствии сообщили о двух погибших и пятерых пострадавших.

По данным МЧС, на предприятии "произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением". Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.

Местные жители в соцсетях писали, что от ударной волны при взрыве были выбиты окна близстоящих домов, начался пожар.

"Казцинк", как говорится на сайте компании, был основан в 1997 году и является одним из лидеров цветной металлургии Казахстана. Генеральный инвестор – Glencore International AG.