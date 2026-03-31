Взрыв на заводе в Нижнекамске: есть погибшие и десятки пострадавших

В результате взрыва и пожара во вторник на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане есть погибшие и более 70 пострадавших.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы передало, что погибли три человека. Пресс-служба холдинга "СИБУР", в который входит "Нижнекамскнефтехим", сообщает о двух погибших.

20 человек из числа пострадавших госпитализированы в больничный стационар.

Причиной ЧП пресс-служба предприятия назвала воспламенение газовой смеси при работе по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Сотрудники предприятия были эвакуированы. Возгорание, по данным МЧС, удалось локализовать.

Очевидцы сообщали о выбитых окнах и химическом запахе, но власти утверждают, что угрозы для населения нет.

Компания "СИБУР" отмечала, что экологи проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях – в городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба.

"По результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено", – говорится в сообщении.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Аэропорт Нижнекамска приостанавливал работу. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, как это бывает при атаках дронов, но через несколько минут они были сняты.

Администрация Нижнекамского района сообщила об отмене всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий, запланированных на 31 марта.