Взрыв на заводе в Нижнекамске: трое погибших, десятки пострадавших

Три человека, по последним данным, погибли, еще 72 пострадали в результате взрыва и пожара во вторник на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Ранее сообщалось, что погибших двое.

20 человек из числа пострадавших госпитализированы в больничный стационар.

Причиной ЧП пресс-служба предприятия назвала воспламенение газовой смеси при работе по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания, сотрудники предприятия эвакуированы.

Очевидцы сообщают о выбитых окнах и химическом запахе, но власти утверждают, что угрозы для населения нет.

Компания "СИБУР", которой принадлежит завод "Нижнекамскнефтехим", сообщила, что экологи проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях – в городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба.

"По результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено", – говорится в сообщении.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Аэропорт Нижнекамска приостанавливал работу. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, как это бывает при атаках дронов, но через несколько минут они были сняты.

Администрация Нижнекамского района сообщила об отмене всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий, запланированных на 31 марта.