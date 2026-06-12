Взялись крепче

В России разблокировали Roblox: платформа открывается без VPN. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что история с Roblox показывает: что все сервисы могут вернуться, если будут соблюдать закон. Правда, с Roblox есть нюанс – российским пользователям больше не доступен общий чат. Однако глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина успокаивает, что чат в скором времени снова будет доступен. Политический аналитик Сергей Шелин считает, что цифровая "оттепель" – временное явление перед думскими выборами.

Тем временем Роскомнадзор меняет тактику. РКН вместо блокировки отдельных IP VPN-сервисов теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для это закупают не менее 154 специальных серверов на 1,31 млрд руб, пишут "Важные истории".

Параллельно с этим, как выяснил The Bell, Роскомнадзор предложил создать государственный VPN. Это прозвучало на закрытом совещании с крупнейшими IT-компаниями. В РКН, видимо, решили сжалиться над российскими разработчиками, которые лишились доступа к зарубежным сервисам.

К каким ещё новинкам в сфере цифровой "защиты" граждан готовиться и как жить с теми, что уже есть, говорим в программе "Лицом к событию" с кибер-адвокатом Саркисом Дарбиняном.



