"Взять в кольцо". Соцсети о возможной агрессии России против Украины

В последние дни всё больше новостей о вероятной военной агрессии России против Украины. Об этом предупреждает украинская разведка и пишут со ссылками на свои источники западные СМИ. Разумеется, об этом активно говорят в Рунете.

Игорь Эйдман:

Планы Путина на эту зиму:

- взять Украину в кольцо экономической, энергетической и военной блокады,

- с помощью пятой колонны и ихтамнетов спровоцировать беспорядки,

- при попытке восстановить порядок, шантажировать украинские власти военным вторжением,

- дестабилизировать и расколоть страну.

Сергей Абашин:

Способен ли Кремль продолжить военную агрессию против Украины? Да, степень безумия там высокая. Зима, новый год, внутренние неурядицы в Европе, газовая монополия, полная зачистка внутри России вполне благоприятствующие факторы. А им надо торопиться, потому что Украина всё дальше и дальше отплывает от российского берега.

Разумеется, многие комментаторы видят тут скрытую информацию об антироссийской провокации.

Евгений Коган:

Падение рубля без каких-либо особых новостей, а также с учетом того, что потихоньку укрепляется нефть и полным ходом идет налоговый период, говорит нам об одном. Попахивает провокациями на тему геополитики.

Сергей Колясников:

Нет никаких сомнений в том, что Украина планирует нападение на ДНР/ЛНР в ближайшей перспективе. Обстрелы Донбасса из тяжелых вооружений идут практически непрерывно. Риторика США и ЕС один в один напоминает август 2008, ослепшие на один глаз "западные партнеры" всеми силами рисуют образ агрессивной России.

Ирада Зейналова:

Власти Украины настаивают на том, что российское вторжение — реальная угроза, и тут же добавляют: не надо бояться, Запад на стороне Киева, прежде всего американские партнеры. Они, в частности, вовсю поддерживают украинскую армию вооружением, недавно поставили еще 80 тонн боеприпасов.

Теперь в Киеве уже не только открыто говорят о том, что успеха можно достичь не мирным, а военным путем, но и реально готовятся к такому сценарию эскалации, стягивают военную технику, солдаты ВСУ уже чуть ли не каждую неделю тренируются, как заявляют в украинском Минобороны, уничтожать российского агрессора.

Константин Косачёв:

Судя по всему, лавинообразное нагнетание информационных страстей вокруг якобы предстоящего вторжения России в Украину преследует сразу несколько целей.

Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и ее, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев. Так что, если "агрессия" опять не состоится ввиду неявки на нее самого "агрессора", можно будет с гордостью убедить всех в том, что, как было сказано в одном старом фильме, "яйца подействовали!". Но, разумеется, ненадолго, а потому нужно еще больше крепить единство Запада и вооружать Украину.

Другая цель – увязать тему российско-украинской границы с более волнующей сейчас европейцев белорусско-польской. Как написала одна американская газета, "чиновники американской разведки пытаются найти возможную связь между миграционным кризисом на польско-белорусской границе и наращиванием российских войск у границы с Украиной". Если связь не найдут, ее придумают, ведь "заговор Кремля против свободного мира" должен выглядеть максимально масштабным.

Поэтому активность западных политиков, якобы уговаривающих Россию не делать то, что она и не собиралась делать, будет только нарастать. Украинцам, которые еще недавно официально опровергли "сенсацию" американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ, и не надо портить общую игру. И теперь киевские "кассандры" также включились в общий хор "предсказателей российского вторжения".

Александр Морозов:

невозможно читать какие-то стенания по поводу того, что "кому же нужна война? да как же Путин на нее пойдет, да это же абсурд, "болота полесья", да цинковые гробы к нему же поедут..." и прочий вздор в качестве реакции на сообщение НАТО и украинских военных о том, что есть опасность военной операции Кремля. Имеется три реалистичных сценария военных действий Кремля.

1

просто ракетный и авиаудар по украинской военной инфраструктуре, где сосредоточена новая американская и европейская техника, по модели удара Израиля по соседним странам. И Путин скажет: нам пришлось это сделать,

поскольку дальнейшее накапливание летального оружия в Украине угрожает нашей безопасности. И все. И ничего не будет.

2

Второй: это просто силами этой ударной 100-тысячной группировки совершить марш на сто километров вглубь Украины в Донецкой и Луганской областях, и в течение суток вернуться обратно за линию разделения. Разгромив всю там военную украинскую инфраструктуру, всю ее погрузить на платформы и вывезти в РФ. И дальше Шойгу будет ее год возить по стране, выставки устраивать (как это было сделано с трофеями из Сирии).

3

а третий вытекает из публикации переписки Лаврова. Поскольку минский формат накрылся "по вине немецкой и французской стороны", то еще один выстрел с украинского дрона, и 100-тысячная группировка просто переводится на территорию ДНРЛНР - под аплодисменты местного населения и всего населения РФ. Со словами: вы же сами сорвали минские соглашения, в таком случае мы тут постоим теперь. Пару лет.

+

Вот о чем в данный момент совещается НАТО. О том, что делать при любом из трех сценариев. Как это все купировать, когда оно случится.

Вот три реальных сценария так называемой "войны". А не абсурдные фантазии о какой-то оккупации неизвестно каких земель, неизвестно зачем.

Матвей Ганапольский:

Что может Путин добиться вторжением, рассмотрим от самого простого к сложному, и что может из этого получиться.

1. Путин вводит войска на Донбасс (мотив не важен) и аннексирует эту территорию. Да, но она и так его; кроме того, он не может аннексировать даже Беларусь — Лукашенко не хочет. Результат: новые санкции за открытый передел границ, непризнание всего, что можно.

2. Бомбардировка военной инфраструктуры Украины возле границы, как делает Израиль с недругами (вариант аналитика Александра Морозова). Но Украина ничего на границе не концентрирует, протестов со стороны России нет. Так что, это будет, снова-таки, наглое вторжение. Результат тот же, что и в первом варианте.

3. Ну, есть и вариант «доходим до Киева и вешаем на Верховной Раде русский флаг, или, в крайнем случае, ставим президентом какую-то марионетку». Ну, тут, как часто говорит Шендерович «кровью умоются» — думаю, пояснять, что поход на Киев – это будет последняя война для России, не говоря уже о санкциях и всех непризнаний всего на свете, не следует.

Иными словами, что бы там не шевелилось в голове у Путина, любой из этих вариантов ничего не даёт, кроме новой консолидации Запада, который, плюнув уже окончательно на Россию, будет помогать Украине всем. Именно всем. И то, на что может решиться коллективный Запад, я даже предположить боюсь. И действия его будут оправданы, потому что Путин идёт в атаку «по Суркову», просто бессмысленно захватывая территорию (так это выглядит), а это уже общемировая опасность. Поэтому ответ будет соответствующий.

Есть еще неприятные нюансы для Путина. Тут у него выборы на носу, но трудно утверждать, что новая эта война рейтинг Путина поднимет. Похоронки и бессмысленная война рейтингу не способствуют. А даже наоборот. Русские солдаты, они, все же, не пушечное мясо, во-всяком случае, такова позиция их родителей.

Короче говоря, вот такая новая войнушка – она может привести, как ни странно, к потере Россией и Донбасса, и Крыма – сейчас так не кажется, но, в наше время, от стабильности до хаоса один шаг.

Конечно, все описанные варианты г-н Путин может в секунду опрокинуть, дав команду «В атаку!», но тут уж ничего не попишешь – «безумству храбрых поём мы песню».

Но иногда эта песня – похоронная.