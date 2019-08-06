В понедельник произошло крупнейшее в этом году падение акций на Уолл-стрит

В понедельник на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций. На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента,

Падение на Уолл-стрит последовало после того как Китай позволил своей валюте, юаню, упасть до уровня более 7 юаней за 1 доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках одного дня за 10 лет и президент США Дональд Трамп сразу же обвинил Китай в «манипуляцией валютой». Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устранения недобросовестной конкуренции со стороны Пекина.

Многие инвесторы опасаются ужесточения торговой войны между двумя странами, поскольку этот конфликт оказывает решающее влияние на глобальный экономический климат. В понедельник стало известно, что Китай также приостановил закупки сельскохозяйственной продукции США. Эти шаги последовали за заявлениями Дональда Трампа на прошлой неделе, когда он пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в США на сумму около 300 миллиардов долларов. Это затронуло бы практически все импортируемые в США товары из Китая.

Распродажа акций началась умеренными темпами в понедельник на биржах в Азии, однако усилилась с открытием рынков в Европе и достигла пика на американских финансовых биржах в конце дня. В поисках безопасности инвесторы скупали гособлигации США, что, со своей стороны, привело к падению их доходности до самого низкого уровня за последние три года.

Это произошло несмотря на то, что +экономика США продолжает расти умеренными темпами, уровень безработицы остается самым низким за почти полвека, а фондовые индексы США поднялись до рекордных отметок чуть более недели назад. Пессимизма на Уолл-стрит добавляет то, что Федеральный резерв США, вопреки ожиданиям инвесторов, снизив несколько дней назад учетную ставку, прямо не пообешал продолжить снижение процентных ставок с тем, чтобы стимулировать экономический рост и предотвратить возможную рецессию. Тем не менее, как отмечают экономисты, в данный момент вероятность рецессии в США относительно невысока из-за низкой процентной ставки и возможного ее дальнейшего понижения центральным банком.