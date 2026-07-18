WB намерен выплатить компенсации продавцам после атаки дронов

Wildberries прорабатывает вопрос о выплатах продавцам, которые потеряли свой товар в результате атаки украинских беспилотников на склады компании в Московской и Тамбовской областях.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", – написала глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

По ее словам, компания также выплатит семьям погибших по два миллиона рублей, а пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии, – по одному миллиону рублей.

Украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в ночь на субботу. В Котовске погибли семь сотрудников компании, которые работали в ночную смену, еще 25 человек пострадали. В Электростали беспилотник упал на территории склада – ранены 24 человека. Всего в Московской области в результате атаки погиб один человек, еще 37 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логических центрах Wildberries хранились комплектующие для беспилотников.