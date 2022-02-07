Western Union с 1 апреля прекратит переводы по России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России из-за низкой востребованности услуги на рынке, где она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей. Об этом сообщает РБК.

Трансграничные переводы будет осуществляться в обычном режиме. Представитель американской компании сказал, что Western Union "фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов".

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма.

В июле 2020 года переводы по России перестал осуществлять платежный сервис PayPal.

На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности Сбербанк. По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 миллиардов переводов на 42,5 трлн рублей. Банки обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии. У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 до одной тысячи рублей.