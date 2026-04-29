World Boxing допустила спортсменов из РФ в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах Международной федерации бокса (World Boxing) в нейтральном статусе, объявили в организации.

Там пояснили, что спортсмены из двух стран не будут выступать под национальными флагами, а доступ к соревнованиям будет возможен только при соблюдении ряда условий.

"World Boxing будет сотрудничать с экспертной независимой третьей стороной для проведения серии проверок всех спортсменов из России и Беларуси, заявленных на её соревнования, чтобы убедиться, что они не имеют истории поддержки войны в Украине, не получают оплату от военных или силовых структур, не являются членами клубов, связанных с армией или полицией, и не участвовали в мероприятиях, организованных Международным советом военного спорта (CISM), с начала войны в Украине", - говорится в сообщении федерации.

Проверке будут подлежать все спортсмены старше 19 лет, их тренеры и вспомогательный персонал, отмечается в заявлении.

Организация также приняла заявку Федерации бокса России на вступление в статусе "признанного члена", в котором она может участвовать в соревнованиях без права голоса на конгрессе.

Организация World Boxing была основана в 2023 году на фоне конфликта между Международным олимпийским комитетом и другой международной боксёрской организацией, Международной ассоциацией бокса (IBA), возглавляемой близким к российским властям бизнесменом Умаром Кремлёвым. IBA, которая не ограничивала участие российских спортсменов в своих турнирах, была лишена аккредитации в МОК, а World Boxing, напротив, её получила. Ожидается, что именно она будет организовывать боксёрский турнир на Олимпийских играх в 2028 году.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Россия и Беларусь подверглись санкциям со стороны МОК, спортсменов из этих стран допускали к соревнованиям только в нейтральном статусе.

С осени 2025 года с России и Беларуси сняли санкции в водных видах спорта, гандболе, дзюдо и тхэквондо. Также частичную дисквалификацию со спортсменов двух стран снял Международный паралимпийский комитет. Ещё в ряде видов спорта, например, в шахматах, под национальными флагами разрешили выступать юношеским командам.