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WP: человек из окружения Путина прямо сказал ему об ошибках в ходе войны

Владимир Путин

Человек из близкого окружения президента России Владимира Путина вступил с ним в прямой спор в связи с неудачами, которые терпит российская армия в войне с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в украинской разведке.

Утверждается, что о деталях конфликта, как и о имени вступившего в спор с Путиным человека, разведка сообщил президенту США Джо Байдену во время одного из регулярных брифингов. Газета его имя не называет.

Как утверждается, приближённый Путина донёс до российского президента опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками. В особенности, как считают источники в американской разведке, люди из окружения Путина недовольны потерями, которые несёт Россия, и большими недочётами в работе военного ведомства, которые выявила война.

Как отмечает издание, о случаях прямого несогласия с Путиным людей из его "ближнего круга" ранее не было известно. Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, пишет газета, по всей видимости, имея в виду публичную критику Минобороны со стороны считающихся лояльными Путину Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который "прямо бросил вызов" Путину, "абсолютно не соответствуют действительности". Он, однако, признал наличие "рабочих споров" в российском руководстве, сказав, что такие споры - не признак раскола.

За последние недели украинские войска провели две успешных наступательных операции - в Харьковской области (впоследствии наступление продолжилось на севере Донецкой и Луганской областей), а также под Херсоном. Вскоре после первого из наступлений Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, российские власти также в короткий срок провели процедуру формальной аннексии оккупированных украинских территорий.

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