WP: Китай и Россия обсуждают строительство тоннеля из Крыма

Российские и китайские бизнесмены и топ-менеджеры, связанные с властями обеих стран, в конце октября на непубличной встрече обсуждали планы строительства подводного тоннеля, который соединял бы аннексированный Крым с территорией России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на материалы, полученные от украинских спецслужб.

Как отмечает издание, факт переговоров, с одной стороны, свидетельствует о том, что Россия опасается за безопасность Крымского (Керченского) моста, который уже дважды частично выходил из строя после взрывов, устроенных украинским спецслужбами. С другой стороны, он подчёркивает важность транспортного сообщения с Крымом для российских властей, а также растущую зависимость от Китая.

Американские эксперты, на которых ссылается газета, отмечают, что тоннель - чрезвычайно сложный для строительства объект даже в мирное время, а во время войны относительно недалеко от линии фронта столь крупный инфраструктурный проект ещё никогда не сооружался. Отмечается также, что участие в проекте несёт риски и для Китая, поскольку работающие в Крыму компании попадают под санкции ЕС и США. Официально Пекин не признаёт аннексию Крыма.

Тем не менее, перехваченная украинскими спецслужбами переписка свидетельствует о том, что ряд государственных китайских компаний заинтересованы в проекте. Речь идёт в частности о китайской компании по сооружению железных дорог (CRCC). Утверждается, что в Севастополе был создан российско-китайский консорциум по работе над проектом. Его глава, бизнесмен Владимир Калюжный, заявил, что не будет разговаривать с журналистом "вражеского СМИ". При этом, как утверждается, в письме Георгию Мурадову, представителю российских властей Крыма при президенте России, Калюжный писал, что CRCC готова участвовать в строительстве тоннеля как генеральный подрядчик. Китайская компания не дала комментариев.