WP сообщает о подготовке договорённости о паузе в боях в Газе

На переговорах при посредничестве Катара с участием Израиля, Соединённых Штатов и радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) достигнуто предварительное соглашение о пятидневной паузе в боевых действиях в секторе Газа и освобождении не менее 50 заложников из более 200, захваченных ХАМАС в результате нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с условиями соглашения. Утверждается, что соглашение составлено на шести страницах, оно предусматривает, что заложники будут освобождаться небольшими группами с интервалом в 24 часа.

В Совете национальной безопасности США, однако, сообщили, что соглашение пока не заключено. Власти Израиля также отрицают наличие договорённостей. Ранее сообщалось, что Израиль отказался от предыдущего варианта соглашения, рассчитывая на освобождение большего числа заложников, чем 50. Всего их около 240.

СМИ отмечают, что давление на кабинет Биньямина Нетаньяху как в самом Израиле, так и со стороны США, с целью добиться освобождения хотя бы части заложников, растёт. Накануне в Иерусалиме прошёл большой митинг, организованный родственниками заложников.

Израильские военные продолжают операцию против ХАМАС в секторе Газа. Бои идут на севере сектора. По данным палестинской стороны, с 7 октября в Газе погибли уже более 12 тысяч мирных жителей, независимого подтверждения этих цифр нет. Представители ООН, работающие в секторе, однако, заявляют о большом числе жертв, в том числе среди детей.

Накануне совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации посетила крупнейшую больницу "Аш-Шифа" на севере Газы, на территории, взятой под контроль израильскими военными. Как говорится в заявлении, размещённом на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участники группы оценивают ситуацию там как "отчаянную", а сама больница названа "зоной смерти". Медицинское учреждение продолжает функционировать в ограниченном режиме, там остаются 25 медицинских работников и 291 пациент, в том числе 32 младенца в тяжёлом состоянии. Многие из пациентов пострадали в результате бомбардировок и боевых действий, несколько человек, как утверждается в сообщении, умерли в последние дни из-за невозможности оказать им надлежащую помощь.

Большая часть медицинских работников и пациентов покинули больницу и отправились на юг сектора Газа утром в субботу. Израиль отверг утверждения о том, что его военные приказали врачам и пациентам покинуть больницу, и заявляет, что само её руководство попросило содействовать эвакуации. В сообщении ВОЗ говорится, что сейчас разрабатываются планы по эвакуации оставшихся пациентов.

Израильские военные утверждают, что ХАМАС использовал территорию больницы как свою базу, сообщалось, что на её территории были найдены склады с оружием и входы в подземные тоннели. В сообщении ООН об этом не говорится.