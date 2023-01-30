WP: США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года

Поставки Украине 31 американского танка "Абрамс", о чём на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, возможны не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Киеву передадут современную модификацию основного боевого танка M1A2, которую не будут изымать из военных запасов США, а построят специально для Украины без секретной брони из обедненного урана.

Телеканал CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Абрамс не раньше, чем через год.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News 27 января говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет "слишком поздно".

Ранее на этой неделе США объявили о готовности поставить 31 танк "Абрамс", а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков "Леопард", а также даст разрешение другим странам на поставки "Леопардов" Украине. Таким образом, Киев может получить не менее 112 немецких танков "Леопард". Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев.

В ВСУ заявляли, что для успешного контрнаступления на фронте им потребуется 300 западных танков.

В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. "Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Решение поставить Украине танки и другое тяжёлое вооружение стало результатом обеспокоенности ряда западных лидеров относительно перспектив развития военного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal. В то время как в прошлом году на Западе многие надеялись на то, что время работает на Украину, сейчас звучат опасения, что Кремль, располагая большими резервами людей и техники, может претендовать на победу в длительной войне на истощение. Передача Украине бронетехники, как пишет газета, могла бы изменить динамику войны. Возможное наступление Украины могло бы, по данным издания, подтолкнуть Россию к переговорам и способствовать скорейшему завершению войны.

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