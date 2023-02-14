WP: США предупредили Украину, что в войне настал поворотный момент

Администрация президента США предупредила власти Украины, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.

Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", американские власти считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем, по мнению собеседников газеты, ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, настроены на сокращение поддержки Украины. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Киеву со стороны Европы, пишет газета.

"Столько, сколько потребуется" относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи", — заявил один из собеседников изданию.

"Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени", - цитирует газета высокопоставленного чиновника правительства США.

Летом этого года заканчивается действие нынешнего пакета помощи Украине, после этого обеспечивать поддержку Киева станет сложнее. Сейчас администрация Байдена работает с конгрессом, чтобы выделить Украине ещё 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что о новом пакете объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.

Собеседники издания в администрации Байдена считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории.

При этом украинским войскам, по мнению американских чиновников, будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, и начать весеннее контрнаступление. Потеря Бахмута не приведёт к "значительному стратегическому сдвигу на поле боя", а "если Украина продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска, это будет работать лишь на руку Москве", сказал один из собеседников издания.

Кроме того, по информации газеты, американская разведка пришла к выводу, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Украинской армии пока не по силам освобождение хорошо укрепленного Крымского полуострова, считают американские спецслужбы.

Киев же заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым.

В администрации Байдена считают, что сейчас необходимо сделать всё, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать переговоры с Россией, пишет The Washington Post.