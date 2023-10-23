WP: взрыв, при котором погибла Дугина, был операцией СБУ. Целью был её отец

Служба безопасности Украины (СБУ) была организатором взрыва в Подмосковье в августе прошлого года, в результате которого погибла дочь российского радикального философа, сторонника вторжения в Украину Александра Дугина Дарья. Это утверждает со ссылкой на источники в Украине газета The Washington Post в большом материале, посвящённом секретным операциям украинских спецслужб и их сотрудничеству со спецслужбами США, в том числе ЦРУ.

Как говорится в статье, целью покушения был сам Александр Дугин, его дочь погибла по случайности. Украинские собеседники издания, однако, не считают её невинной жертвой, отмечая, что она также открыто выступала в поддержку войны.

Утверждается, что компоненты взрывного устройства были ввезены в Россию в кошачьей переноске в багаже украинской беженки Натальи Вовк, въехавшей в страну с 12-летней дочерью. Имя Вовк фигурировало в сообщениях российских следственных органов о деле Дугиной. В статье не говорится, была ли она непосредственно причастна к взрыву. Источники также не сообщили, где она находится сейчас - ей удалось выехать из России вскоре после гибели Дугиной.

Среди других операций СБУ, а также другой украинской спецслужбы, Главного управления разведки Минобороны (ГУР), которые упоминаются в статье, - две атаки на Крымский мост, атаки на российские военные корабли и удар беспилотников по Кремлю. Украинские власти иногда прямо, иногда намёками заявляли о причастности к этим операциям. Организацию убийства Дугиной в Киеве официально отрицали.

В материале также утверждается, что специальные подразделения СБУ, которые, в том числе, осуществляли операции на территории России, создавались в сотрудничестве с ЦРУ с 2015 года. Утверждается, что американские спецслужбы потратили десятки миллионов долларов на реформирование СБУ и ГУР и участвовали в обучении сотрудников украинских спецслужб.

Собеседники издания из числа американских официальных лиц, признавая тесное сотрудничество ЦРУ с СБУ, отрицают, что американские спецслужбы как-либо участвовали в подготовке и осуществлении операций, направленных на убийство российских граждан. К ним, помимо взрыва, при которым погибла Дугина, относятся например убийство блогера Владлена Татарского в Петербурге или бывшего командира российской подлодки Станислава Ржицкого в Краснодаре. Как сказано в статье, "пристрастие" украинских спецслужб к операциям, направленным на убийство россиян, прямо не участвующих в боевых действиях, осложнило взаимодействие ЦРУ с ними. Отмечается, в частности, что, по мнению ряда американских официальных лиц, расширение подобных операций может создать для Украины больше рисков, чем принести пользы.

Официально представители ЦРУ и украинских властей пока не комментировали публикацию. Глава СБУ Василий Малюк лишь заявил в комментарии для Washington Post, что все цели, против которых служба проводила операции, были "совершенно легитимными".