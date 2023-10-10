СК завершил расследование гибели блогера Владлена Татарского

Следственный комитет России сообщил во вторник о завершении расследования уголовного дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Дело передано в прокуратуру.

По информации СК, расследование завершено в отношении Дарьи Треповой, которой предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая "террористический акт" и "незаконный оборот взрывных устройств".

Также следствие сообщило, что к уголовной ответственности привлечён Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой.