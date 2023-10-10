СК завершил расследование гибели блогера Владлена Татарского

Следственный комитет России сообщил во вторник о завершении расследования уголовного дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Дело передано в прокуратуру.
По информации СК, расследование завершено в отношении Дарьи Треповой, которой предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая "террористический акт" и "незаконный оборот взрывных устройств".
Также следствие сообщило, что к уголовной ответственности привлечён Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой.
- Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в центре Петербурга 2 апреля. Тогда, как сообщалось, в помещении проходил "творческий вечер" блогера. Перед этим он получил статуэтку, внутри которой была бомба. По данным СК, ранения разной степени тяжести получили более 50 человек. На следующей день правоохранительные органы отчитались о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в передаче статуэтки.
- Российские власти и следствие утверждают, что за его убийством стоят украинские спецслужбы. Власти Украины причастность к нападению отрицают.
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