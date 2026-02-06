WP: Запад сомневается в причастности Киева к покушению на замглавы ГРУ

Западные спецслужбы сомневаются, что Украина причастна к покушению на убийство заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева, совершённому в Москве 6 февраля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников западных спецслужб.

По словам собеседников издания, нападение на Алексеева на фоне продолжающихся мирных переговоров может привести к их срыву и вызвать резкую реакцию администрации Дональда Трампа.

"Спецслужбы Украины совершали подобные нападения в прошлом, но с их стороны было бы настоящим безумием делать это сейчас", – заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

Один из источников издания считает наиболее вероятной версией, что покушение на Алексеева связано с внутренним вопросами. Он напомнил, что генерал участвовал в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер" в 2023 году, а также встречался с её основателем Евгением Пригожиным незадолго до его гибели в авиакатастрофе в августе 2023 года.

Покушение на Владимира Алексеева произошло в жилом доме в Москве. Его госпитализировали. О его состоянии официально не сообщалось. Глава МИД России Сергея Лаврова заявил, что к покушению причастна Украина.