WSJ: Джулиан Ассанж может заключить сделку с Минюстом США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме в Великобритании, ведёт переговоры с Министерством юстиции США, сообщает в эксклюзивном материале газета The Wall Street Journal. Сейчас США требуют от Лондона его выдачи, и в американском суде Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и раскрытии секретной информации.
Однако, как утверждают журналисты, Ассанж может заключить с американским Минюстом сделку. Тогда его дело будет переквалифицировано по более лёгкой статье - о ненадлежащем отношении с секретными документами. В этом случае он может получить свободу с учётом уже отбытого в Великобритании пятилетнего срока.
Источники WSJ отмечают, что если Ассанж и американское юридическое ведомство достигнут согласия, он сможет выйти из британской тюрьмы, даже не приезжая для судебных слушаний на территорию США. Условия сделки не раскрываются.
Сейчас Ассанж пытается оспорить в Верховном суде Великобритании решение о своей экстрадиции в США, одобренное британским министерством внутренних дел в 2022 году.
- Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами.
- В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. США потребовали его экстрадиции. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в лондонской тюрьме Белмарш, суд разрешил его экстрадицию.
- Множество правозащитников, гражданских активистов и авторитетные СМИ требовали снять обвинения с Ассанжа и освободить его, утверждая, что преследования основателя WikiLeaks нарушают свободу слова и тем самым противоречат американской Конституции.
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