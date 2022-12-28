"Газпром" отправил на ключевые рынки минимум газа с 2000 года

"Газпром" в 2022 году экспортировал около 101 миллиарда кубометров газа на ключевые рынки. Об этом заявил в среду глава компании Алексей Миллер. Это минимальный показатель по крайней мере с 2000 года, сообщает Reuters.

В этом году поставки топлива за границу упали на 46% по сравнению с прошлым годом. Тогда "Газпром" экспортировал на ключевые рынки 185 миллиарда кубометров газа. С 2000 года этот показатель не опускался ниже 120 миллиардов кубометров в год, пишет агентство.

Добыча газа "Газпромом" составила 412,6 миллиарда кубометров. Это почти на 20% ниже показателя прошлого года и стало минимальным значением по крайней мере с 2008 года.

В июле "Газпром" начал сокращать поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток". В сентябре его работа была остановлена.

В конце сентября обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока – 2" оказались выведены из строя. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.

Полиция Швеции пришла к выводу, что утечки произошли в результате взрывов, но виновные пока не установлены. Власти США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии. Владимир Путин обвинил в этом "англосаксов".

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