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Украинская военная разведка сообщила о гибели участника переговоров с Россией

Денис Киреев (слева) на переговорах с Россией в Гомельской области

Главное управление разведки Минобороны Украины вечером 5 марта сообщило о гибели при выполнении задания своего сотрудника Дениса Киреева. Он присутствовал на первом раунде мирных переговоров с Россией 28 февраля, хотя и не был указан участником встречи.

Ранее сразу несколько украинских СМИ сообщило со ссылкой на источники, что Киреев был убит контрразведкой СБУ при попытке задержания в Киеве. "Он был агентом. Сами знаете, за что убивают агентов", — цитирует одного из анонимных собеседников "Украинская правда". Одним из первых эту версию сообщило со ссылкой на анонимные источники издание "Обозреватель".

45-летний Киреев работал в крупных украинских банках. 13 февраля украинский "5 канал" показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами. Несмотря на выход фильма, бывший банкир был допущен к переговорам с Москвой.

В какой роли он там выступал — неизвестно. На фотографиях российского государственного агентства ТАСС он подписан как "бизнесмен".

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