WSJ: Китай рекордно нарастил экспорт машин - на фоне спроса в России

Китай выходит на первое место в мире по экспорту автомобилей, при этом продажи китайской техники подтолкнул к рекордному уровню спрос на традиционные, работающие на бензине, машины в России, пишет во вторник американская газета The Wall Street Journal.

По объёму экспорта КНР смещает с первого места Японию. Издание называет это "тектоническим сдвигом в мировой автопромышленности".

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году китайские автопроизводители продали в Россию, по меньшей мере, в пять раз больше машин, чем 160 тысяч единиц годом ранее. В этой связи отмечается, что на ситуацию повлиял уход из России - после начала вторжения её армии в Украину - западных компаний.

Китайская ассоциации подсчитала, что в прошлом году за рубеж было продано 5,26 млн машин и, вероятно, это почти на миллион больше, чем экспорт автомобилей, произведённых в Японии. Согласно последним официальным данным Токио, за 11 месяцев 2023 года Япония отправила за границу около 4 млн автомобилей.

Председатель КНР Си Цзиньпин, обмениваясь недавно новогодними поздравлениями с российским президентом Владимиром Путиным, заявил об укреплении фундамента отношений между двумя странами в 2023 году. Си называет Путина своим хорошим другом.

Сближение Москвы и Пекина вызывает опасения у западных лидеров. Американская разведка указывала, что Китай помогает России обходить западные санкции и, возможно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны в Украине. Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта.