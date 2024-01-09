Bloomberg: в Эр-Рияде прошла секретная встреча по Украине

Агентство Bloomberg сообщило во вторник о секретной встрече между представителями Украины, союзных ей стран G7 и небольшой группы государств так называемого "Глобального Юга" – в рамках попыток Киева заручиться поддержкой своих условий для переговоров с Россией.

По данным Bloomberg, которое ссылается на знакомые с ситуацией источники, эта не предававшаяся огласке встреча на уровне советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря прошлого года в Саудовской Аравии. Ей предшествовали более крупные и широко разрекламированные обсуждения, отмечает агентство.

Секретность дискуссии отчасти была направлена на то, чтобы её участники чувствовали себя более комфортно, в том числе когда решали, приезжать на неё или нет. Меньший формат, как говорится в публикации, позволил провести более свободное и откровенное обсуждение украинской "формулы мира" и возможностей для её продвижения.

По словам источников Bloomberg, на встрече в Эр-Рияде не было достигнуто какого-либо значительного прогресса; Украина и "Группа семи" продолжают сопротивляться призывам стран "Глобального Юга" напрямую взаимодействовать с Россией.

По поводу участников обсуждения агентство пишет, что к декабрьской встрече присоединились чиновники из Индии, Турции и самой Саудовской Аравии, тогда как другие государства "Глобального Юга", поддержавшие предыдущие, более крупные заседания, в частности Китай, Бразилия и Объединённые Арабские Эмираты, своих представителей не прислали. В этом связи Bloomberg, среди прочего, пишет, что Пекин рассматривается многими странами-участницами как ключевой фактор влияния на Москву, учитывая тесные связи между Россией и КНР.

Киев и его союзники по G7 на встрече подтвердили подход, что любой справедливый мир должен соответствовать принципу территориальной целостности и суверенитета Украины. Союзники подчеркнули, что российский президент Владимир Путин пока не проявил никаких признаков серьёзного стремления к предметным переговорам. Представители "Семёрки" дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину. США и ЕС высказали уверенность в успешном согласовании дальнейшей помощи Киеву.

В Совете национальной безопасности администрации президента США комментировать публикацию не стали. Правительства Украины и Саудовской Аравии на запросы тоже не ответили, пишет Bloomberg.