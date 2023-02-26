WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19

Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.
Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.
У ФБР имеется "умеренная уверенность" в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - "низкая степень уверенности", пишет The Wall Street Journal.
Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.
Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от заражённого животного. В отчёте 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Учёные пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным" и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
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