Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19

Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.

Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.

У ФБР имеется "умеренная уверенность" в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - "низкая степень уверенности", пишет The Wall Street Journal.

Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.

Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от заражённого животного. В отчёте 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.

Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.

  • Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
  • После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Учёные пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
  • Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным" и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
  • С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG