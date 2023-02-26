WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19

Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.

Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.

У ФБР имеется "умеренная уверенность" в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - "низкая степень уверенности", пишет The Wall Street Journal.

Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.

Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от заражённого животного. В отчёте 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.

Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.