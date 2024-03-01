WSJ опубликовала проект соглашения между РФ и Украиной от апреля 2022

Газета The Wall Street Journal в пятницу опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года - после переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли в конце марта в Стамбуле.

Документ, который анализирует издание, датирован 15 апреля 2022 года, то есть уже после визита в Киев тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого российские власти обвинили в срыве соглашений.

Проект, в частности, включал в себя обязательство Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрета на вступление Украины в ЕС документ не содержал.

В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определённых размеров, однако у сторон были разные видения того, до каких. Россия настаивала на её численности в 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий, Украина, как утверждается, была согласна на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружения, включая ракетное.

Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем, без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Будущее же частей Донецкой и Луганской областей, находившихся под российским контролем до 24 февраля 2022 года, должно было быть определено в ходе переговоров президентов двух стран. О статусе других оккупированных Россией территорий в документе не говорилось - ранее неоднократно утверждалось, что предусматривался вывод российских войск оттуда и возврат территорий под контроль Украины.

Россия выдвигала ещё ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Речь шла о расширении официального использования русского языка в Украине, отказе от расследований предполагаемых военных преступлений в Украине, а также отмене всех санкций. Киев также не был согласен с тем, чтобы какая-либо из стран-гарантов безопасности Украины (в число которых должна была войти и Россия) имела бы право вето: в Киеве считали, что это может развязать России руки для новой агрессии в будущем.

Как утверждает WSJ, переговоры продолжались до июня 2022 года и прекратились по инициативе Украины. В Москве ранее утверждали, что переговоры завершились уже в апреле.

Комментируя публикацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не хотела бы обнародования документа, и что сейчас, в случае возобновления мирных переговоров, условия России уже будут иными - поскольку с тех пор она объявила об аннексии четырёх украинских регионов. Украинские власти публикацию не комментировали.

Обе стороны ранее признавали, что в Стамбуле и через некоторое время после стамбульских переговоров обсуждались условия возможного мирного соглашения. Российские власти обвиняли Украину и её западных союзников, в особенности Великобританию, в срыве договорённостей. В ноябре прошлого года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал в интервью телеканалу "1+1", что главным требованием Москвы был нейтралитет Украины. По словам Арахамии, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было изменить Конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение, – "это можно только сделать, если есть гарантии безопасности".

Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать". Однако и он, и сам Джонсон отвергли российскую интерпретацию, заявив, что речь не шла о каком-либо указании, а решение прервать переговоры украинские власти принимали сами.