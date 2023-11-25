Арахамия: РФ обещала закончить войну в случае отказа Украины от НАТО

Весной 2022 года Москва обещала закончить войну, если Киев согласится не вступать в НАТО. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1".
"Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмём, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО", – сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что это было ключевым пунктом, и российская делегация "до последнего" надеялась, что "дожмёт" Украину до подписания такого соглашения.
По словам Арахамии, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно изменить Конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение, – "это можно только сделать, если есть гарантии безопасности".
Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать".
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры стартовали через несколько дней после этого. В июне 2023 года президент России Владимир Путин рассказал лидерам африканских стран, что "договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" был парафирован Арахамией, однако потом Киев "выкинул его на свалку истории".
- Переговоры фактически приостановлены с мая 2022 года. В ноябре 2022 года президент Украины Владимира Зеленского представил план, состоящий из десяти пунктов, известный как "формула мира". В частности, он предусматривает, что какие-либо переговоры в Москвой могут начаться только после возвращения ею всех занятых территорий, включая аннексированный Крым, и вывода войск из всех оккупированных ею регионов.
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