WSJ: Пригожин хотел захватить Шойгу и Герасимова

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе своего мятежа планировал захватить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова во время их посещения Ростова-на-Дону. Об этом в среду пишет The Wall Street Journal со ссылкой на не названных по именам представителей стран Запада.

Как утверждает издание, Пригожину пришлось менять планы и импровизировать, поскольку о его замысле узнала ФСБ. В результате он начал мятеж раньше, чем планировалось, что, возможно, стало одним из факторов провала вооружённого выступления.

Утверждается, что ФСБ узнала о плане захватить Шойгу и Герасимова за два дня до его предполагаемой реализации. Точные даты не называются. Пригожин начал своё выступление, названное им "маршем справедливости", вечером 23 июня, заявив в тот же день, что Шойгу и Герасимов "бежали" из Ростова. Были ли они действительно в этот день в Ростове-на-Дону, и когда именно Пригожин намеревался их захватить - точно не известно.

Утром следующего дня отряды ЧВК "Вагнер" взяли здание штаба Южного военного округа под контроль. При этом там находился заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который, как утверждает Александр Лукашенко, способствовал переговорам между ним и Пригожиным.

Как утверждает WSJ, западные спецслужбы также заранее знали о планах Пригожина из спутниковых снимков и перехватов электронных сообщений, причём считали, что мятеж имел хорошие шансы на успех, если бы шёл по плану.

По данным западных разведкок, некоторые командиры регулярных войск могли быть частью заговора. Вслед за The New York Times, WSJ пишет, что Пригожин мог поделиться своими планами с генералом Сергеем Суровикиным. Однако неизвестно, поддержал ли Суровикин Пригожина или, напротив, передал информацию в ФСБ. После начала мятежа генерал публично его осудил. С тех пор он события не комментировал, распространяются различные слухи о его местонахождении.

Ранее американские СМИ писали, что разведка США имела планы о подготовке Пригожиным мятежа ЧВК "Вагнер", но, по всей видимости, не знала точной даты выступления. Вопрос о том, насколько мятеж, хотя и неудавшийся, пошатнул власть президента Владимира Путина, западные аналитики пока изучают.