NYT: генерал Сергей Суровикин знал о планах Пригожина

Генерал Сергей Суровикин знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина бросить вызов российскому высшему военному командованию, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц, ознакомленных с американскими разведданными.

По информации газеты, из этих данных неясно, помог ли Суровокин спланировать марш-бросок наёмников Пригожина, в ходе которого они взяли под свой контроль Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа и потребовали смещения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Американские официальные лица также сообщили о признаках того, что несколько других российских генералов могли поддержать попытку силовой смены военного руководства страны.

Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что Пригожин не поднял бы мятеж, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь, утверждает издание.

Владимир Путин, согласно источникам New York Times, должен решить верит ли он в то, что Суровикин был осведомлён о планах Прихожина, и определиться, как на это реагировать. Официальные американские представители, пишет газета, предполагают, что возможный альянс между влиятельным Суровикиным и Пригожиным объясняет готовность Путина предоставить главе ЧВК "Вагнер" возможность отступления.

Газета, впрочем, подчеркивает, что американские официальные лица заинтересованы в подрыве позиций Суровикина, которого считают одним из компетентных российских генералов.

С октября прошлого года до января нынешнего Суровикин был командующим российской группировкой войск, ведущих боевые действия в Украине. В явнваре нынешнего года на эту должность был назначен Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем. В пятницу Сергей Суровикин обратился с видеобращением к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановиться.