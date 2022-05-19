WSJ: сотрудники российского офиса Google уехали в Дубай

Американская корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, многие из них переехали в Дубай. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Сколько сотрудников уехало из России, в статье не уточняется. Ряд сотрудников предпочел остаться в стране и уволиться из корпорации.

Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.

В среду, 18 мая Google объявил о банкротстве своей дочерней фирмы в России.

"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, расчеты с поставщиками и продавцами, а также выполнение других финансовых обязательств", — объявила компания.

В конце декабря прошлого года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более семи миллиардов рублей за отказ корпорации удалять запрещённую в России информацию. В начале мая этого года судебные приставы решили принудительно взыскать с Google сумму штрафа. Помимо властей, на компанию подавали в суд прокремлевские СМИ - НТВ и "Царьград".

Google планирует сохранить в России доступ к своим сервисам - поиску, YouTube, картам и почте Gmail.